برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسة في الدوري الإسباني (فيديو)

اكتسح برشلونة حامل اللقب، ضيفه فالنسيا بنتيجة (5-2) مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة، في معقله ”كامب نو“، في الدوري الإسباني

وسجل الأهداف لبرشلونة أنسو فاتي وفرينكي دي يونج وبيكيه في الدقائق 2 و7 و51 على الترتيب، وسواريز هدفين في الدقائق 61 و82، بينما سجل لفالنسيا كيفن جاميرو في الدقيقة 27، وماكسي جوميز في الدقيقة 92.

وبهذا الانتصار يقفز برشلونة للمركز الرابع برصيد 7 نقاط، ويتجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

وانطلق الهولندي فرينكي دي يونغ على الطرف الأيمن، وأرسل تمريرة عرضية في منطقة الجزاء لزميله الشاب أنسو فاتي الذي سدد في شباك سيلسين في الدقيقة 2.

وفي ثاني محاولة للبارسا، انطلق أنسو فاتي على الطرف الأيسر، وراوغ الدفاع ومرر لفرينكي دي يونغ، الذي سجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 7.

ونجح غاميرو في تقليص الفارق لفالنسيا بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 27، حيث استقبل تمريرة سحرية في عمق دفاع برشلونة من زميله رودريغو، وسدد على يمين الحارس تير شتيغن.

ومع بداية الشوط الثاني نجح جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52، حيث قام الفرنسي أنطوان غريزمان بالتسديد على مرمى فالنسيا، واصطدمت تسديدته بالقائم لترتد أمام بيكيه الذي أسكنها في الشباك مستغلا خطأ فادح من سيلسين في المتابعة.

وقرر إرنستو فالفيردي تنشيط الخط الهجومي، ودفع بالأوروجوياني لويس سواريز بدلا من الشاب أنسو فاتي، والذي بعد دقيقة واحدة من مشاركته سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم ثم دخلت الشباك، ليُضيف الهدف الرابع للبارسا في الدقيقة 61.

ونجح سواريز في تسجيل الهدف الشخصي الثاني له، والخامس لبرشلونة في الدقيقة 82، حيث استقبل تمريرة من جريزمان في منطقة الجزاء، وسدد أقصى يمين الحارس سيلسين.

واقتنص ماكسي غوميز لاعب فالنسيا الهدف الثاني للخفافيش، مستغلا غياب الرقابة من دفاع البارسا في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بفوز البلوغرانا بخماسية.