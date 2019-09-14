أهداف مباراة برشلونة ضد فالنسيا.. 5-2 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة ضد فالنسيا.. 5-2 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل أنسوماني فاتي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره فالنسيا، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث في مواجهة خفافيش فالنسيا خاصة أن الندية تكون دائمًا عنوان المواجهات بين الفريقين.

وفي الدقيقة السابعة يضيف دي يونغ الثاني للبرسا.

وفي الدقيقة 29 يسجل كيفن جاميرو الأول لفالنسيا.

وفي الدقيقة 52 يسجل جيرارد بيكيه الثالث للبرسا.

وفي الدقيقة 60 يسجل لويس سواريز الرابع لبرشلونة عقب دخوله بديلا.

وفي الدقيقة 82 يسجل سواريز الخامس لبرشلونة.

وفي الدقيقة 92 يسجل ماكسي غوميز الثاني لفالنسيا.

يحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 4 نقاط من 3 مباريات بعد الفوز في لقاء والتعادل مرة والخسارة في مباراة، ويحتل فالنسيا المركز العاشر برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن برشلونة.

وخسر برشلونة آخر مواجهة ضد فالنسيا بنتيجة 1/2 في نهائي كأس الملك ولم يفز البارسا في آخر 3 مباريات بينهما.

يبحث فريق فالنسيا عن تحقيق الفوز وزيادة متاعب برشلونة، خاصة أن الخفافيش استعانوا بخدمات المدرب الجديد ألبرت ثيلاديس بعد رحيل المدرب مارسيلينو.