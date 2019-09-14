أهداف مباراة برشلونة ضد فالنسيا.. 5-2 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

سجل أنسوماني فاتي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره فالنسيا، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث في مواجهة خفافيش فالنسيا خاصة أن الندية تكون دائمًا عنوان المواجهات بين الفريقين.

وفي الدقيقة السابعة يضيف دي يونغ الثاني للبرسا.

هدف ⚽️ صاحب الـ 16 عاما أنسو فاتي يسجل الأول ويصنع الثاني لدي يونغ ???? برشلونة 2 فالنسيا 0#beINLiga #BarcaValencia pic.twitter.com/I4NWNEqTtO — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 14, 2019

وفي الدقيقة 29 يسجل كيفن جاميرو الأول لفالنسيا.

وفي الدقيقة 52 يسجل جيرارد بيكيه الثالث للبرسا.

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة الثالث " بيكيه " HD@I7s8r via pic.twitter.com/bBc1jJMu5o — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20100) September 14, 2019

وفي الدقيقة 60 يسجل لويس سواريز الرابع لبرشلونة عقب دخوله بديلا.

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة الرابع " سواريز " HD@I7s8r via pic.twitter.com/NAwUbl9kLx — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20100) September 14, 2019

وفي الدقيقة 82 يسجل سواريز الخامس لبرشلونة.

وفي الدقيقة 92 يسجل ماكسي غوميز الثاني لفالنسيا.

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فالنسيا الثاني " جوميز " HD@I7s8r via pic.twitter.com/9v3UYfhrQt — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20100) September 14, 2019

يحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 4 نقاط من 3 مباريات بعد الفوز في لقاء والتعادل مرة والخسارة في مباراة، ويحتل فالنسيا المركز العاشر برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن برشلونة.

وخسر برشلونة آخر مواجهة ضد فالنسيا بنتيجة 1/2 في نهائي كأس الملك ولم يفز البارسا في آخر 3 مباريات بينهما.

يبحث فريق فالنسيا عن تحقيق الفوز وزيادة متاعب برشلونة، خاصة أن الخفافيش استعانوا بخدمات المدرب الجديد ألبرت ثيلاديس بعد رحيل المدرب مارسيلينو.