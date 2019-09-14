التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

كشف أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه في المباراة المنتظرة التي ستجمعه ضد فالنسيا في إطار مباريات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الإسباني.

وشهدت التشكيلة وجود الموهوب أنسو فاتي أساسيًا للمرة الأولى مع برشلونة في ظل استمرار غياب الثلاثي سواريز، ميسي وديمبلي للإصابة.

وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينغليه – ألبا

خط الوسط: بوسكيتس – دي يونغ – أرثر

خط الهجوم: غريزمان – بيريز – أنسو فاتي

فيما جاءت تشكيلة فالنسيا كالتالي: