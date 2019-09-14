مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي.. هكذا استقبلت جماهير الميرنغي البلجيكي هازارد في أولى مبارياته الرسمية (فيديو)

دفع الفرنسي زين الدين زيدان بنجمه البلجيكي إيدين هازارد في أول مباراة رسمية بقميص ريال مدريد، عندما دخل كبديل في مباراة الفريق أمام ليفانتي، مساء السبت، في إطار الجولة الرابعة من الليغا.

ودخل النجم البلجيكي في الدقيقة 60 بديلًا للنجم البرازيلي كاسيميرو، علمًا أن اللقاء انتهى بفوز النادي الملكي بشق الأنفس بنتيجة 3-2.

ولاقى اللاعب ترحابًا كبيرًا من الجماهير الحاضرة في مدرجات ”سانتياغو برنابيو“.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لهازارد بقميص ريال مدريد في مباراة رسمية، حيث إن اللاعب كان قد تعرض لإصابة قبل بداية الموسم وغاب عن أول 3 مباريات في الدوري الإسباني.

وهدد هازارد مرمى ليفانتي بعد دقائق من دخوله لكن حارس المرمى أنقذ الموقف وحرم البلجيكي من هدفه الأول مع الملكي.

يذكر أن هازارد انضم إلى ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو .

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء المقبل على ملعب ”حديقة الأمراء“، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.