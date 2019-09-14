عناوين الصحف الرياضية العالمية.. عودة هازارد وسواريز ومواجهة رونالدو وريبيري (صور)

شكلت أهم مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى التي ستجرى السبت، وكأس العالم لكرة السلة، وعودة إيدن هازارد ونيمار ولويس سواريز للملاعب، أهم عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية ليوم 14 سبتمبر 2019.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم في كرة السلة بعد تجاوزه منتخب أستراليا في نصف النهائي وكتبت ”إسبانيا وحدها، الأرجنتين تقف في طريقنا للقب جديد“.

كما اهتمت بأبرز مباريات السبت في الدوري الإسباني وأولاها ريال مدريد ليفانتي وكتبت ”سانتياغو برنابيو يريد رؤية هازارد“، ومباراة المتصدر أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد، ومباراة برشلونة ضد فالنسيا، وكتبت ”سيلاديس يبدأ مهمته بمواجهة برشلونة دون ميسي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على عودة لويس سواريز لبرشلونة خلال لقاء فالنسيا وكتبت ”الجوع لكرة القدم“، كما اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا لنهائي مونديال كرة السلة على حساب أستراليا في نصف النهائي. الصحيفة تحدثت عن مؤتمر زيدان قبل مواجهة ليفانتي وكتبت ”زيدان غاضب من الجدل حول فينسيوس جونيور“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بتأهل إسبانيا لنهائي كأس العالم لكرة السلة على حساب أستراليا وكتبت ”هائل“، كما تحدثت عن مباراة برشلونة ضد فالنسيا وكتبت ”سواريز يعود وأومتيتي شهر ونصف من الغياب“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على تفاؤل النرويجي أولي جونار سولشاير بمستوى فريقه وكتبت ”3 انتصارات في آخر 16 مباراة وبوغبا ومارسيال خارج الفريق لكن سولشاير يقول لدينا خطة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ وإمكانية مشاركة البرازيلي نيمار وكتبت ”نيمار مطالب باستعادة نفسه“.

كما تحدثت عن إقصاء المنتخب الفرنسي من نصف نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين وكتبت ”السقوط من الأعلى“، كما تحدثت عن المباراة المقدمة من الدوري الفرنسي وتعادل ليون أمام أميان وفوز ليل على أنجيه.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على عودة مباريات الدوري الإيطالي بعد الفترة الدولية، وستقام مباريات يوفنتوس وإنتر ميلان ونابولي اليوم السبت، وكتبت ”ساري وأنشيلوتي وكونتي يفتتحون الدوري الإيطالي ويعودون للاشتغال“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على عودة ساري لقيادة يوفنتوس من دكة البدلاء في مباراة فيورنتينا ومواجهة رونالدو لريبيري وكتبت ”رونالدو وريبيري: منافسة كبيرة بـ56 لقبًا على أرض الملعب“.

كما تحدثت عن مباراة إنتر ميلان وأودينيزي وكتبت ”60 ألفًا في سان سيرو وهو للبيع“.