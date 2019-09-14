احجز مقعدك في السبت الممتاز: السوبر الإماراتي.. ليفربول ضد نيوكاسل.. برشلونة ضد فالنسيا.. ريال مدريد وليفانتي: مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة‎

تقام، اليوم السبت، العديد من المباريات ضمن بطولات أوروبا المحلية، حيث يلعب ليفربول مع نيوكاسل، وفي السعودية يلعب الهلال مع الفيحاء فضلًا عن مباراة الشارقة وشباب الأهلي دبي في السوبر الإماراتي.

وفيما يأتي مواعيد مباريات، اليوم السبت، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

ليفربول VS نيوكاسل يونايتد، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

مانشستر يونايتد VS ليستر سيتي، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

توتنهام هوتسبير VS كريستال بالاس، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

وولفرهامبتون VS تشيلسي، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

نوريتش سيتي VS مانشستر سيتي، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

ريال مدريد VS ليفانتي، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

ريال سوسيداد VS أتلتيكو مدريد، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

برشلونة VS فالنسيا، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

فيورنتينا VS يوفنتوس، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

نابولي VS سامبدوريا، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

إنتر ميلان VS أودينيزي، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

بروسيا دورتموند VS باير ليفركوزن، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

كولن VS بروسيا مونشنغلادباخ، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 12 EN.

لايبزيغ VS بايرن ميونخ، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان VS ستراسبورغ، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

مونبلييه VS نيس، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

استاد بريست VS رين، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

بوردو VS ميتز، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

ديغون VS نيم أولمبيك، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 8.

الدوري السعودي:

الهلال VS الفيحاء، الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 40 :17 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 1 HD.

أبها VS الرائد، الساعة 18:50 بتوقيت مكة المكرمة، 50 :17 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORT +1.

الأهلي VS الوحدة، الساعة 20:35 بتوقيت مكة المكرمة، 35 :19 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 2 HD.

السوبر الإماراتي:

الشارقة VS شباب الأهلي دبي، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

الدوري القطري:

الشحانية VS الوكرة، الساعة 16:55 بتوقيت مكة المكرمة، 55 :15 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.

قطر VS الغرافة، الساعة 19:05 بتوقيت مكة المكرمة، 18:05 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال:

النصر العُماني VS الجزيرة الإماراتي، الساعة 15:15 بتوقيت مكة المكرمة، 14:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

السوبر العراقي: الشرطة VS الزوراء، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناتي الرياضية العراقية HD والكأس HD.

دوري أبطال أفريقيا:

جينيراسيون فوت السنغالي VS الزمالك المصري، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

كانو سبورت من غينيا الإستوائية VS الأهلي المصري، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

كأس الكونفيدرالية الأفريقية:

بيراميدز المصري VS شباب بلوزداد الجزائري، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD 2.

الاتحاد الليبي VS حسنية أغادير المغربي، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية المغربية.