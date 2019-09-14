القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

تتجه أنظار عشاق الدوري الإسباني وكرة القدم إلى ملعب كامب نو، اليوم السبت، لمتابعة مباراة برشلونة وفالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

وتقام مباراة برشلونة وفالنسيا يوم السبت، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وحقق برشلونة فوزًا مقابل تعادل وخسارة في أول 3 مباريات، في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة، كما يملك فالنسيا 4 نقاط في المركز العاشر، علمًا أن أتلتيكو مدريد المتصدر حق العلامة الكاملة بـ9 نقاط.

وقد تشهد المباراة عودة المهاجم لويس سواريز، بعد أن أُصيب في المباراة الأولى أمام أتلتيك بلباو.

وأعلن برشلونة غياب مدافعه الفرنسي صاموئيل أومتيتي لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة في مشط القدم الأيمن.

كما يعيش فالنسيا فترة مضطربة بعد إقالة المدرب مارسيلينو، الذي حوّل الفريق إلى منافس شرس على مراكز المربع الذهبي، بعد تقارير حول خلافه مع مالك النادي بيتر ليم بسبب سياسة التعاقدات.

وتولى ألبرت سيلادس، مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا سابقًا والذي يفتقر للخبرة، قيادة فالنسيا وسط انتقادات شديدة.