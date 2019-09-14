مباراة برشلونة ضد فالنسيا.. ضربة دفاعية لفالفيردي بغياب أومتيتي شهرًا

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي بكسر في مشط القدم الأيمن، وغيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر ونصف.

وعاد الدولي الفرنسي من منتخب بلاده بإصابة في قدمه اليمنى واعتقد برشلونة أن الإصابة غير خطيرة لكن الفحوصات الطبية التي تعرض لها في الساعات الأخيرة أكدت إصابته وعدم قدرته على المشاركة مع برشلونة.

ولم يشارك صامويل أومتيتي في أي مباراة رسمية مع برشلونة في البداية بسبب مشاكل في الركبة ثم باختيارات المدرب الذي يفضل مواطنه كليمونت لينغليت الذي أخد أيضًا مكان أومتيتي في منتخب فرنسا.

ولن يعود أومتيتي قبل نوفمبر ما يشكل ضربة قوية لدفاع برشلونة الذي لا يملك سوى جيرارد بيكيه ولينغليت والشاب جان كلود توديبو في مركز قلب الدفاع.

ويلاقي برشلونة منافسه فالنسيا اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.