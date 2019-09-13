مارسيلينو: الفوز على برشلونة والتتويج بكأس إسبانيا سبب إقالتي من تدريب فالنسيا

قال مارسيلينو مدرب فالنسيا السابق إن النادي أقاله بسبب تصميمه على الفوز بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم الموسم الماضي.

وترك مارسيلينو منصبه يوم الأربعاء بعد موسمين وعقب 3 جولات فقط من الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وعين فالنسيا ألبرت سيلادس مدرب منتخب إسبانيا السابق تحت 21 عامًا في نفس اليوم.

وأبلغ مارسيلينو مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة بقوله: ”كأس الملك كانت بطولة ثانوية وقال لي النادي إننا يجب أن نغامر للتأهل لدوري أبطال أوروبا“.

وقاد المدرب الإسباني فالنسيا للتأهل لدوري الأبطال في الموسمين لكنه زعم أن النادي طالبه بتجاهل كأس الملك في الموسم الماضي والتركيز على دخول المربع الذهبي في الدوري.

وأوضح أن ”المالك (بيتر ليم) لم يقدم تهنئة لنا بعد التتويج بالكأس وعندما ذهبت إلى سنغافورة لمقابلته يوم 19 يوليو قدّم التهنئة لي للتأهل لدوري الأبطال فقط وليس للفوز بالكأس، أعتقد أنكم تتفهمون شعوري بالدهشة“.

وأضاف بأننا ”تلقينا رسائل على مدار الموسم من الإدارة بأننا يجب أن نترك الكأس، أراد الجمهور أن نفوز بالكأس واللاعبون أيضًا والطاقم التدريبي“.

وهذا اللقب هو الأول لفالنسيا منذ 2008 وتحقق بعد فوز رائع 2/1 على برشلونة في مايو الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية قبل انطلاق الموسم أن مارسيلينو دخل في خلاف مع إدارة النادي بسبب سياسة التعاقدات.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من فالنسيا.