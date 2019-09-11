فالنسيا الإسباني يعلن إقالة مدربه مارسيلينو غارسيا قبل مباراة برشلونة

أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم إقالة مدربه مارسيلينو غارسيا اليوم الأربعاء.

وكان المدرب البالغ عمره 54 عامًا قاد بلنسية الموسم الماضي لإحراز لقب كأس ملك إسبانيا والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا قال فيه: ”أبلغ فالنسيا مارسيلينو غارسيا تورال يوم الأربعاء أنه لم يعد يشغل منصب مدرب الفريق الأول“.

وأضاف بقوله: ”يود النادي أن يشكره على عمله وإخلاصه خلال فترة توليه المسؤولية ويتمنى له النجاح في المستقبل“.

ويلعب فالنسيا مع برشلونة يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.