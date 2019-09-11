شكوك بشأن مشاركة ميسي وسواريز في مباراة برشلونة ضد فالنسيا

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مسألة تعافي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وإمكانية الدفع به في المباراة المقبلة للفريق ضد فالنسيا.

وغاب ميسي عن مباريات برشلونة في الموسم الحالي بسبب الإصابة، فيما يستعد الفريق حاليًا لملاقاة فالنسيا، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

إذاعة ”كادينا كوبيه“ الإسبانية أكدت أن عملية تعافي ميسي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا تسير بشكل طيب ولكن أبطأ مما كان متوقعًا.

الإذاعة أكدت أن فكرة الجهاز الفني للبارسا تتركز على عدم المجازفة بميسي وإبعاده عن مواجهة فالنسيا تجنبًا لحدوث مضاعفات.

ويريد برشلونة أن يكون ميسي لائقًا تمامًا لمباراة الفريق الكتالوني ضد بروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء المقبل، بالجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فيما أشارت صحيفة ”سبورت“ إلى أن ”ميسي لن يلعب ضد فالنسيا ولن يعود للتدريبات حتى الأسبوع المقبل، كما أن هناك شكوكًا أيضًا بشأن مشاركة لويس سواريز“.

وعانى برشلونة في مبارياته الثلاث الأولى هذا الموسم في ظل غياب ميسي، إذ حقق الفريق انتصارًا وحيدًا على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، فيما سقط في فخ التعادل مع أوساسونا بنتيجة 2-2، بعد أن خسر في الجولة الأولى من الليغا أمام أتلتيك بلباو 1-1.

وكان اللاعب قد عاد لتدريبات برشلونة الجماعية بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة قبل مواجهة ريال بيتيس، في الجولة الثانية من الليجا، لكنه تعرض لانتكاسة أبعدته مرة أخرى.

ميسي تعرض للإصابة يوم 5 أغسطس/آب الماضي، كما أنه كان قد عاد متأخرًا من العطلة الصيفية، بسبب ارتباطه بالمشاركة مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2019.