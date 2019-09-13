تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا بالدوري الإسباني‎ (إنفوغرافيك)

يخوض نادي برشلونة مواجهة محفوفة بالمخاطر عندما يستضيف فالنسيا، غدًا السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

ويملك برشلونة 4 نقاط من 3 مباريات، بعدما خسر 0/1 أمام أتلتيك بلباو، ثم تغلب 5/2 على ريال بيتيس، قبل أن يتعادل 2/2 مع أوساسونا الصاعد حديثًا.

ولم يحقق برشلونة الفوز في 3 مباريات جمعته مع فالنسيا الموسم الماضي، إذ انتهت مباراتا الدوري الإسباني بالتعادل 1/1 و2/2، قبل أن يفوز فالنسيا 2/1 في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتوقعت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن يعتمد إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة على هذه التشكيلة أمام فالنسيا:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: جوردي ألبا، وكليمونت لينغليت، جيرارد بيكيه، وسيرجي روبيرتو.

الوسط: فرينكي دي يونغ، وسيرجيو بوسكيتش، وآرثر.

الهجوم: أنطوان غريزمان، وأنسو فاتي، وكارليس بيريز.

ويتواصل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لعدم تعافيه من الإصابة، في حين من غير المعروف إن كان سيعتمد فالفيردي على المهاجم لويس سواريز.

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما حصد العلامة الكاملة (9 نقاط).