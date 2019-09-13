تقرير: نادي برشلونة قد يتجاهل نيمار ويتعاقد مع كيليان مبابي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الجمعة، أن إدارة نادي برشلونة قد تتنازل عن فكرة إعادة النجم البرازيلي نيمار؛ من أجل التعاقد مع زميله في باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، المقربة من أسوار نادي برشلونة، فإن عددًا من أعضاء نادي برشلونة يعتقدون أن التعاقد مع مبابي قد يكون أفضل للنادي الكتالوني من إعادة نيمار، الذي غادر برشلونة صيف العام 2017.

وأضافت الصحيفة، مبابي أصغر من نيمار، إضافة إلى أن الشاب الفرنسي لن يسبب انقسامًا بين لاعبي برشلونة مثلما سيحدث لو تم إعادة نيمار.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن عددًا من أعضاء برشلونة هددوا رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو بالاستقالة حال إعادة نيمار؛ بسبب الطريقة التي غادر فيها اللاعب النادي الكتالوني.

وبحسب الصحيفة، فإن التفكير في برشلونة الآن هو هل من الجيد التعاقد مع نيمار، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، أم التعاقد مع لاعب شاب يبلغ 20 عامًا فقط؟.

ويبدو أن سوق الانتقالات الصيفي المقبل سيكون مثيرًا بالنسبة لبرشلونة، حيث إن التعاقد مع مبابي لن يكون سهلًا أيضًا إذ اعترف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد برغبته في التعاقد مع مبابي، وذكرت تقارير سابقة أن ريال مدريد لم يصر على التعاقد مع نيمار في صيف 2019؛ لتسهيل عملية التعاقد مع مبابي صيف 2020.

ويوم أمس، قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه لا يعرف إن كانت إدارة برشلونة فعلت ما يجب فعله لإعادة نيمار، في إشارة إلى رغبته الواضحة في إعادة نيمار.