بعد مودريتش.. رسميًا.. إصابة جديدة في ريال مدريد

تعرض ريال مدريد لضربة جديدة بعدما تعرّض أحد لاعبيه للإصابة، عقب يوم من إعلان إصابة الكرواتي لوكا مودريتش.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: ”أظهرت الفحوصات الطبية التي أُجريت اليوم للاعب فيديريكو فالفيردي، من الفريق الطبي لريال مدريد، أنه يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليسرى. بانتظار تطور حالته“.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فإن فيديريكو فالفيردي تعرّض لإصابة وسيغيب عن مباراة الفريق الملكي مع ليفانتي وقد يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتمثل إصابة فالفيردي ضربة جديدة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في ظل إصابة لوكا مودريتش وإيسكو، ومشاركة ريال مدريد في 7 مباريات مهمة في 21 يومًا.