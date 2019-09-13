مباراة ريال مدريد وليفانتي.. زيدان يكشف موقف هازارد ويتحدث عن الإصابات

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جاهزية النجم البلجيكي إدين هازارد للعب مع النادي الملكي أمام ليفانتي، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، السبت.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن هازارد جاهز للعب لأول مرة، منذ انضمامه للفريق في سوق الانتقالات الصيفي، مقابل 100 مليون يورو، قادمًا من تشيلسي، وأكد للصحفيين ”هازارد جاهز وسيلعب يوم غد، لقد تدرب بشكل جيد طوال الأسبوع“.

وتابع زيدان “ يجب أن نكون هادئين مع هازارد، لقد أصيب وغاب لمدة شهر تقريبًا، هناك الكثير من الضغط ولكن الاكثر أهمية هو أنه مستعد الآن وسوف أكون الشخص الذي يقرر كم دقيقة سوف يُشارك يوم غد“.

ولم يشارك هازارد مع ريال مدريد في أول 3 مباريات في الدوري الإسباني، بسبب الإصابة التي أبعدته عن الفريق نحو 3 أسابيع.

وأضاف زيدان ”كان أسبوعًا عصيبًا لأننا لم نستطع الاعتماد على الجميع ولكننا نفكر فقط في مباراة الغد، تعرض لوكا مودريتش لإصابة خلال التوقف الدولي، آمل أن يعود لوكا في أسرع وقت ممكن“.

وتحدث زيدان عن الإصابات التي تضرب لاعبي ريال مدريد وقال: ”جميع الفرق وفي جميع الدوريات يُعانون من مشاكل إصابات اللاعبين، هذا شيء طبيعي ويحدث في كرة القدم، يجب علينا التركيز والتفكير في مُباراة يوم غد“.

وعن إنجاز سيرجيو راموس مع إسبانيا أوضح زيدان ”لا نحتاج إلى الحديث عما فعله سيرجيو راموس، سيستمر في القيام بأشياء رائعة هنا“.

وسئل زيدان مجددًا عن لاعبه الويلزي غاريث بيل وقال: ”هو لاعب ذو جودة رائعة وعالية، لقد شاهد الجميع ماذا حدث قبل بداية الموسم ولكن كل شيء تغيير الآن. لدي 23 لاعبًا وبيل واحدًا منهم، لا يمكن التفكير في 12 أو 13 لاعب فقط ويجب الآن تفكير في جميع اللاعبين“.

وعن موقفه من البرازيلي فينيسيوس جونيور قال زيدان ”لديه أقصى درجات الثقة ولكن لدي 23 لاعبًا في الفريق وفينسيوس هو مستقبل هذا النادي، أكرر بأن فينيسيوس هو مستقبل هذا النادي، هو يحتاج إلى الوقت وفي بعض الأحيان لن يشارك في المباريات ولكن هذا لا يعني أنني لن أعتمد عليه، سأعتمد عليه وتوقفوا عن قول إنني لا أرغب في بقائه مع الفريق“.

وواصل ”أمتلك أفضل اللاعبين في الفريق وسأعتمد عليهم وهذه هي فلسفتي، سيكون لدينا العديد من المباريات الصعبة وأعتقد أنهم مُستعدون لها بشكل جيد“.

وتحدث زيدان عن الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد وأوضح ”نحن نعرف الوضع، لقد خسرنا بعض النقاط في بداية الجولة ولكن الدوري بدأ للتو والآن يجب علينا التركيز في جميع المباريات المقبلة، ندرك أهمية إضافة النقاط وسنقدم كل ما لدينا من أجل الحصول على جميع النقاط في جميع المباريات“.

وحول خياراته في خط الوسط مع إصابة لوكا مودريتش وإيسكو قال زيدان: ”لا تملك العديد من اللاعبين في خط الوسط؟ هذه هي التشكيلة التي لدي وسأعتمد عليها كما قلت، أثق بلاعبي فريقي ولا يمكنني قول شيء آخر الآن لأنه لن يتغير شيء“.

وختم زيدان ”سنلعب 7 مباريات في 21 يومًا وجميع المباريات ستكون مهمه وصعبة، يتعين علينا أن نعتمد على جميع اللاعبين، النقد لن يغير شيئًا وما يتعين علينا تغييره هي نتيجة المباريات“.

موعد مباراة ريال مدريد والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ريال مدريد وليفانتي غدًا السبت، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.