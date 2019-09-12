فلورنتينو بيريز يتحدث عن سعي ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي وفشل ضم ليفاندوفسكي

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني في اجتماع مع الشركاء حول ناديه وقضية الصفقات والفريق النسائي وملعب سانتياغو برنابيو وأكد أنه لن يغادر مركزه في الوقت القريب وأنه سيترشح لولاية جديدة.

ونشرت صحيفة ”أس“ بعض إجابات رئيس ريال مدريد عن أسئلة الشركاء وقال حول المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي بول بوغبا: ”بالنسبة لليفاندوفسكي حاولنا التعاقد معه بضع مرات لكنهم لم يبيعوه لنا وكذلك الأمر بالنسبة لبوغبا“.

وأضاف حول رغبته في التعاقد مع كليان مبابي والنجوم الفرنسيين ”بطبيعة الحال نحب الفرنسيين وسنذهب للبحث عنهم“.

لكن رئيس ريال مدريد أكد أن شراء اللاعبين يشترط موافقة أنديتهم على بيعهم وأن تكون المبالغ معقولة ومقبولة.

كما دافع بيريز عن الصفقات التي أبرمها ريال مدريد واللاعبين الذين غادروا وكان هناك سؤال حول ماركوس لورينتي وترك الفريق دون بديل لكاسيميرو حيث قال: ”كان من المفترض أن تتم إعارته لكنه فضّل الرحيل بشكل نهائي، زيدان أخبره أنه يحتاج للعب ولذلك رحل“.

كما دافع رئيس ريال مدريد عن اللاعبين الحاليين رغم فشل الفريق الموسم الماضي وقال: ”يجب أن نقوم بنقد ذاتي، لكن يجب إعطاء قيمة لما حققنا. فزنا بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، الآخرون حاولوا الفوز باللقب الموسم الماضي وفشلوا“.

وربما يشير رئيس ريال مدريد لفشل الغريم التقليدي برشلونة في الفوز باللقب رغم خروج ريال مدريد مبكرًا من السباق في دور الـ16.