عناوين الصحف الرياضية العالمية.. مستقبل ليونيل ميسي مع برشلونة والسوبر رونالدو (صور)

شكّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمشكلة إصابته وتصريحاته حول فشل صفقة نيمار وقضية رحيله عن برشلونة العنوان الأبرز لأغلب الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتألق البرتغالي كريستيانو رونالدو برفقة منتخب بلاده وكأس العالم لكرة السلة وأخبار ريال مدريد وإقالة مدرب فالنسيا وخوف الإنجليز من الهتافات العنصرية في بلغاريا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية ليوم الـ 12 من سبتمبر 2019:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على المدافع البرازيلي ايدر ميليتاو الذي سيظهر في ريال مدريد وكتبت ”سيلعب أمام باريس سان جيرمان بسبب إيقاف سيرجيو راموس وناتشو“.

وتحدثت الصحيفة عن إقالة مارسيلينو مدرب فالنسيا وتعيين سيلاديس خليفة له، كما اهتمت الصحيفة بإقصاء الولايات المتحدة الأمريكية من طرف فرنسا في كأس العالم لكرة السلة وتأهل منتخب إسبانيا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

سبورت

خصصت الصحيفة غلافها الأساس لحوارها مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكتبت عنوانًا من تصريحاته جاء فيه ”هنا بيتي في الرحيل أرغب في الفوز“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة برغبة دافيد بيكهام في التعاقد مع الثنائي ميسي ولويس سواريز وجلبهما لفريقه الأمريكي وكتبت ”ميسي وسواريز.. بيكهام يحبهما“.

كما تحدثت عن إصابة ميسي وكتبت ”الأرجنتيني خارج مباراة فالنسيا وشكوك حول لحاقه بمباراة بروسيا دوتموند“.

كما اهتمت بكأس العالم لكرة السلة وكتبت ”إسبانيا في الألعاب الأولمبية والولايات المتحدة الأمريكية خارج المونديال، وتحدثت كذلك عن إقالة مدرب فالنسيا وتعيين سيلاديس بدلًا منه، وفوز برشلونة في دوري الأبطال للسيدات على يوفنتوس“.

اس

اهتمت الصحيفة بالأرجنتيني ليونيل ميسي الغائب عن برشلونة والذي لا يعرف موعد عودته للملاعب وكتبت ”ما مشكلة ميسي؟“.

كما تحدثت عن إقصاء الولايات المتحدة الأمريكية من ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة أمام فرنسا، واهتمت الصحيفة بإقالة مارسيليو مدرب فالنسيا وتكليف سيلاديس بتدريب الفريق، كما تحدثت عن بداية فينسيوس جونيور برفقة المنتخب البرازيلي.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة عن تخوف الإنجليز من الهتافات العنصرية حين يواجهون بلغاريا الشهر المقبل في تصفيات أمم أوروبا 2020، وكتبت ”نحن نخشى التهديدات العنصرية في صوفيا“.

كما تحدثت عن تصريح لمدرب الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا والذي قال: ”أعرف أن أنتوني جوشوا تعرض لارتجاج في المخ أثناء نزاله مع أندي رويز جونيور“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

خصصت الصحيفة غلافها لمنتخب فرنسا لكرة السلة والذي أخرج الولايات المتحدة الأمريكية حامل اللقب من ربع نهائي كأس العالم وكتبت ”فرنسا منتخب أحلام“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي حول وضعية ملعب سان باولو الكارثية والتي جعلت الفريق يلعب أول مباراتين خارج ملعبه ووصفها بالعار لعدم التمكن من إنهاء الإصلاحات بشكل جيد وسريع.

كما تحدثت عن كريستيانو رونالدو المتألق برفقة منتخب البرتغال وقالت: ”لا يستسلم أبدًا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بعد تألقه برفقة منتخب بلاده وأرقامه القياسية وكتبت ”السوبر رونالدو“.

كما اهتمت بتصريحات أنشيلوتي حول وضعية ملعب نابولي وكتبت ”يا له من عار سان باولو“.