تعرَّف على أحلام بيريز في ريال مدريد مع نهاية تطوير ”سانتياغو برنابيو“

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط لتشكيل الجيل الجديد من ”الجلاكتيكوس“ مع افتتاح أعمال التطوير العملاقة في ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن الموعد المنطقي لإنهاء أعمال التجديد في ”سانتياغو برنابيو“ ستكون -على الأرجح- في العام 2022، وهو العام الذي يحلم بيريز بأن يكون قد نجح بالفعل بتجديد دماء الفريق الملكي بصفقات من العيار الثقيل.

وتابعت بقولها:“كانت صفقة البلجيكي إدين هازارد المنتقل إلى الريال من تشيلسي الإنجليزي هي الحلم الأول لبيريز في ريال مدريد، ولكنه لا يزال يريد ضم 3 نجوم من العيار الثقيل إلى الفريق على الأقل في صيف 2020، كي تكون القوة الضاربة للفريق حاضرة مع نهاية أعمال التطوير في سانتياغو برنابيو“.

وأكدت أن الصفقات التي يريد بيريز حسمها في النادي الملكي هي الفرنسي كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان، والإنجليزي الدولي جادون سانشو، نجم بورسيا دورتموند الألماني، والإسباني فابيان رويز، نجم وسط نادي نابولي الإيطالي“.

وقالت الصحيفة إن بيريز ليس مقتنعًا على الإطلاق بفكرة التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حتى وإن كانت تلك الصفقة تمثل رغبة أساسية للمدرب زين الدين زيدان، حيث يرى بيريز أن لاعبًا واعدًا مثل فابيان سيكون إضافة أكبر من بوغبا في صفوف الميرينغي، والدليل على ذلك رغبة برشلونة أيضًا في التعاقد معه.

وختمت تقريرها بقولها:“مبابي وفابيان وسانشو وهازارد، مع وجود أودريغارد، وكوبو، ورودريغيو، وفينسيوس جونيور، سيكونون بمثابة الجيل الجديد من الجلاكتيكوس الذي يحلم به بيريز في ريال مدريد“.