بيريز يضغط على زيدان بسبب بول بوغبا.. تعرّف إلى القصة

ضغط فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على المدير الفني زين الدين زيدان وطالبه بالمزيد من التنافسية خلال الموسم الحالي، وأكد أن النادي لا يستبعد التعاقد مع برونو فرنانديز الموسم المقبل وأنه لم يرغب في إنفاق المزيد من الأموال خلال الصيف الماضي على التعاقدات.

وكان المدير الفني الفرنسي يرغب بشدة في التعاقد مع مواطنه بول بوغبا الذي تمسك به نادي مانشستر يونايتد، فضلًا عن مبالغة مدير أعماله في الأموال التي طلبها لإتمام الصفقة ليؤكد بيريز أن النادي أنفق ما يجب في سوق الانتقالات.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن بيريز يستعد للاجتماعات التحضيرية لمجلس الإدارة يوم الأحد المقبل وسيناقش خلال هذه الاجتماعات، غير المنقولة إعلاميًّا، إنفاق النادي على التعاقدات الصيف الماضي.

وركز بيريز خلال تحضيراته لهذه الاجتماعات على مهمة زيدان خلال الموسم الحالي، مؤكدا أنه تابع التعاقد مع نيمار وبرونو فرنانديز ”من بعيد ”، على الرغم من أنه في حالة اللاعب البرتغالي لا يستبعد“ أن لا يذهب النادي للتعاقد معه العام المقبل. وأضاف ”نحن نعمل على جلب لاعبين رائعين في المستقبل“.

وفي رسالة قاسية إلى زيدان، الذي طالب بضم بوغبا، أشار بيريز إلى أننا ”لن نستثمر أكثر من ذلك في الفريق بعد ضم ستة لاعبين على الرغم من أن لدينا بالفعل تشكيلة رائعة ”، وحث على“ إيجاد الطريقة اللازمة لتعويض غياب الفريق عن الألقاب الموسم الماضي وهذا أمر أساس هذا الموسم.

وسلط بيريز على التعاقد مع إيدن هازارد من تشيلسي قائلًا ”“بالنسبة لي هو أفضل لاعب في أوروبا“.

وتعادل ريال مدريد مرتين في أول ثلاث مباريات في الليغا هذا الموسم وفاز في مباراة واحدة؛ لذلك يخشى بيريز من غياب الألقاب للموسم الثاني على التوالي.