نائب رئيس نادي برشلونة: سنفعل ما بوسعنا لإعادة نيمار.. وميسي لا يذهب من أجل المال

كشف خافيير بورداس، نائب رئيس نادي برشلونة، عن آخر التطورات الخاصة بعملية إعادة البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف ”البلوغرانا“، متحدثًا في الوقت نفسه عن عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أثار جدلًا مؤخرًا.

وقال بورداس في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء: ”قضية نيمار هي حالة خاصة، إنه لاعب استثنائي ويريد أن يأتي إلى برشلونة“.

وأضاف: ”لم يتكيف مع باريس. لقد ارتكب خطأ في الذهاب إلى هناك وقال ذلك بنفسه. سنفعل ما بوسعنا لإعادته“.

وعن أزمة عقد ميسي وهل سيذهب إلى الدوري الأمريكي، أجاب: ”لا أراه في نادٍ آخر. ميسي لا يذهب من أجل المال. ميسي لبرشلونة. ميسي هو برشلونة“.

وتابع: ”الناس قلقون لأن العقد ينتهي لكن ميسي يبقى لأنه من برشلونة. إنه يشعر أنه ولد في لا ماسيا. ما عليك إلا أن تراه عندما نخسر المباراة“.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن عقد ميسي مع برشلونة، والذي يمتد إلى منتصف عام 2021، يتضمن بندًا يسمح للاعب الأرجنتيني الدولي بالرحيل عن البارسا بنهاية الموسم الجاري، وبالتحديد في منتصف عام 2020، ولكن إلى نادٍ خارج القارة الأوروبية.

وأردف: ”من الصعب تعزيز أفضل فريق في العالم في الميركاتو، في هذا العام بذلنا جهدًا اقتصاديًا كبيرًا، ووقعنا مع دي يونغ وغريزمان، هم لاعبون نخبة، ولا أعتقد أن التعاقدات التي تمت في السنوات الأخيرة كانت خاطئة“.