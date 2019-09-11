عناوين الصحف الرياضية العالمية: مفاوضات بوغبا مع برشلونة وريال مدريد.. وكريستيانو رونالدو ”ملك الأرقام القياسية“

شكلت تصفيات أمم أوروبا 2020، وكأس العالم لكرة السلة، وسوبر هاتريك رونالدو برفقة البرتغال العناوين الرئيسة للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار برشلونة وإمكانية لعب ميسي للقاء فالنسيا، وتصريحات سيرجيو راموس عن الكرة الذهبية وحلمه في الموسم الحالي، ومفاوضات بوغبا لبرشلونة وريال مدريد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي كأس العالم لكرة السلة بعد تجاوز بولندا، وكتبت: ”ميدالية الاستحقاق للعمل“.

كما اهتمت بتصريحات سيرجيو راموس قبل تقديم فيلمه الوثائقي، إذ قال: ”الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة سيكون جنونًا“.

كما تحدثت عن فوز منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا على الجبل الأسود في تصفيات أمم أوروبا، وتواجد الألماني مايكل شوماخر في باريس للعلاج.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة وإمكانية لحاق عدة لاعبين بلقاء فالنسيا، وكتبت: ”ميسي لا، سواريز شكوك، لاعبو المدرسة نعم“.

كما تحدثت عن تأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي كأس العالم لكرة السلة بعد فوزه على بولندا.

واهتمت الصحيفة ببداية برشلونة في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي كأس العالم لكرة السلة، وكتبت: ”إلى نصف النهائي“.

كما اهتمت بتصريحات والد نيمار، الذي قال: ”المفاوضات لا زالت مفتوحة“، بشأن رحيل ابنه عن باريس سان جيرمان.

آس

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لكرة السلة لنصف نهائي كأس العالم المقامة في الصين، واقترابه من الفوز بميدالية والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

كما اهتمت بتصريحات راموس عن الكرة الذهبية، إذ قال: ”إن فاز بها كانافارو لماذا لا أفوز بها؟“.

وتحدثت عن تصريحات دييغو كوستا بشأن زميله السابق غريزمان، إذ دافع عنه وأكد أن حلمه كان اللعب بجوار ميسي.

كما اهتمت بتسجيل رونالدو ”سوبر هاتريك“ برفقة البرتغال في مرمى ليتوانيا ووصوله للهدف رقم 93 برفقة المنتخب.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إنجلترا على كوسوفو في تصفيات أمم أوروبا 2020 مع تألق جادون سانشو الذي يطرق الرسمية في المنتخب.

كما تحدثت عن الفرنسي بول بوغبا، وكتبت: ”بوغبا أجرى مفاوضات مع برشلونة وريال مدريد في الأسابيع الأخيرة“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إنجلترا على كوسوفو في تصفيات أمم أوروبا 2020 مع تألق نجم بروسيا دورتموند جادون سانشو وكتبت :“ إنه غادون سانشو“، وأشارت لمشاكل الدفاع التي على ساوثغيت معالجتها.

كما تحدثت عن مقاومة الستة الكبار في الدوري الإنجليزي للمقترحات الجديدة الخاصة بالبطولات الأوروبية.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا على أندورا 3-0 في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت: ”100 ذهب“.

كما تحدثت عن مواجهة فرنسا لحامل اللقب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة، وكتبت: ”حلمهم الأمريكي“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات رئيس نابولي عن عدم التعاقد مع إيكاردي، إذ قال: ”إيكاردي؟ ميليك هو نجمي“، كما تحدثت عن المهاجم الإسباني فيرناندو لورينتي الذي أقنع أنشيلوتي.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن الإنذار الأخير للجماهير المتطرفة والسوبر هاتريك لرونالدو برفقة المنتخب البرتغالي، وكتبت: ”سوبر هاتريك لرونالدو 25 هدفًا في تصفيات أوروبا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على المدافع الهولندي دي ليخت، لاعب يوفنتوس الجديد، وكتبت: ”هذا هو دي ليخت الحقيقي“.

كما اهتمت بسوبر هاتريك كريستيانو رونالدو الذي منحه المزيد من الأرقام القياسية.