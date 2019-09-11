بعد تألقه مع نادي برشلونة.. سعر أنسو فاتي يقفز بقوة في سوق الانتقالات

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن الموقع المتخصص ”ترانسفير ماركت“ الألماني قيم النجم الشاب أنسو فاتي، البالغ من العمر 16 عامًا، بـ25 مليون يورو في أول قيمة مالية في السوق لنجم نادي برشلونة.

وأصبح فاتي اللاعب رقم 17 في قيمة لاعبي برشلونة، حسب الموقع، ويتفوق على التشيلي أرتورو فيدال الذي قيمه الموقع بـ15 مليون يورو فقط.

ولا تبتعد قيمة فاتي عن عدة لاعبين، حسب الموقع، حيث تبلغ قيمة كارليس ألينا 30 مليون يورو وجيرارد بيكيه وإيفان راكيتش 35 مليون يورو.

ولا يتجاوز في برشلونة حاجز 100 مليون يورو سوى 3 لاعبين، حسب الموقع الألماني، حيث تبلغ قيمة ميسي 150 مليون يورو وغريزمان 130 مليون يورو وعثمان ديمبلي 100 مليون يورو.

ويحاول برشلونة تحصين موهبة الشاب ذي الأصول الأفريقية القادم من غينيا بيساو، والذي فضل اللعب لمنتخب إسبانيا في إطار صراع على إقناعه بينها وبين البرتغال.