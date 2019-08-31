أنسو فاتي يحقق رقمًا قياسيًا مع نادي برشلونة في الدوري الإسباني

أنسو فاتي يحقق رقمًا قياسيًا مع نادي برشلونة في الدوري الإسباني

المصدر: رويترز

أصبح مهاجم برشلونة أنسو فاتي، البالغ من العمر 16 عامًا، أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفًا للنادي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد أن أحرز هدفًا جعل النتيجة 1-1 أمام أوساسونا اليوم السبت.

وحول اللاعب الشاب، الذي ظهر لأول مرة مع برشلونة الأسبوع الماضي في الفوز 5-2 على ريال بيتيس، كرة كارلس بيريز العرضية برأسه في الشباك في الدقيقة 51 بعد أن شارك بديلًا مع بداية الشوط الثاني في وقت كان فيه الفريق الكتالوني متأخرًا 1-صفر أمام أوساسونا الوافد الجديد.

وحل فاتي، الذي سيكمل 17 عامًا في 31 أكتوبر تشرين الأول، محل بويان كركيتش، ليصبح أصغر لاعب يهز الشباك لبرشلونة في الدوري، وهو ثالث أصغر لاعب يسجل هدفًا في دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد فابريس أولينغا وإيكر مونياين.

كما نجح فاتي في التفوق على أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، ولاعبه السابق بويان كريكيتش.

وكان كريكيتش أصغر لاعبي البرسا تسجيلًا في الليجا، عن عمر يناهز (17 عامًا و53 يومًا)، ومن بعده الأسطورة ليونيل ميسي عن عمر (17 عامًا و331 يومًا)، ليتفوق عليهم فاتي، ويصبح أصغر مَن سجل في تاريخ برشلونة عبر الليغا.

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