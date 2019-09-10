راموس يتحدث عن.. استحقاق فان دايك الفوز بالكرة الذهبية.. وهل يرغب في رؤية ميسي بقميص ريال مدريد؟

شدد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، على أن الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي، يستحق الحصول على الكرة الذهبية هذا العام.

ومن المنتظر أن يظهر راموس في سلسلة حلقات وثائقية من إنتاج أمازون، من أجل أن يكشف عن العديد من الأسرار عن حياته الكروية والشخصية أيضًا.

وقال راموس: ”إذا فاز فان دايك بالكرة الذهبية، فذلك لأنه يملك مميزات كافية، أن تكون مدافعًا فالأمر أكثر تعقيدًا، يبدو أنها لن تقتصر على ميسي وكريستيانو رونالدو الآن، يبدو أن الطريق مفتوح أيضًا للآخرين“.

وبسؤاله عن البند في عقد الأرجنتيني ليونيل نجم برشلونة، الذي يمكنه من الرحيل عن فريقه اعتبارًا من العام المقبل، وهل يرغب به كـزميل في مدريد؟ أجاب: ”لا أتحدث عما يفعله اللاعبون الأخرون في مهنتهم، ولقد تحدثت دائمًا وكثيرًا عن ميسي، لأنني أعتقد أنه مثال يحتذى به كأحد أفضل اللاعبين في التاريخ“.

وأضاف: ”أعتقد أن ميسي حُر في اتخاذ القرارات التي يعتقد أنها مناسبة له، لكن أنا لدي سنتان في عقدي وعلي مُحاولة الفوز بالألقاب، بعد ذلك سنرى ما سيحدث“.

كما تحدث عن الفيلم التسجيلي الخاص به الذي تزامن مع الخسارة من أياكس: ”لقد كان ضروريًا بالنسبة لي وللجماهير، فأنا أحب أن يروا كل الجوانب الخاصة بي ولا بأس أن يروا مثل تلك المواقف“.

يذكر أن ريال مدريد كان قد مر بموسم صعب للغاية على كل المستويات بعدما فشل في تحقيق أي بطولة سواء دوري إسباني أو أبطال أوروبا أو كأس ملك.