صحيفة: مبابي يغيب عن مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كشفت صحيفة ”L’Equipe“ الفرنسية أن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، سيغيب عن مباراة فريقه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أمام ريال، التي ستقام يوم 18 سبتمبر الجاري، ضمن فعاليات الجولة الأولى بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.

ويعاني مبابي من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، لحقت به خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام تولوز، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ويحتاج مبابي للراحة لمدة تصل إلى 30 يومًا للعودة إلى الملاعب، ليتأكد غيابه، بجانب البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي يغيب للإيقاف.