مارادونا: أنا سبب تطور مستوى ليونيل ميسي في الضربات الثابتة

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، المدرب دييغو أرماندو مارادونا اليوم الإثنين، إنه كان سببًا في إتقان مواطنه ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، تسديد الركلات الحرة الثابتة.

ونقلت صحيفة ”سبورت“ عن مارادونا، الذي تولى تدريب جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني قبل أيام قوله: ”حين كنت مدربًا لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم، كنت أعمل مع أفضل نسخة لـ ليونيل ميسي، وسأخبر الجميع بذلك، لقد كان رائعًا“.

وأضاف مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للقب كأس العالم 1986 ”بعد نهاية المران كنا نبقى سويًا ليتدرب على التسديد، وحينها بدأ يصوب الركلات في المباريات“.

وأردف ضاحكًا: ”أخبرته بضرورة أن يسدد في المنتصف، والآن هو يسجل طوال الوقت“.

واختتم مارادونا ”كل من قالوا إنهم أصدقائي كذبوا عليّ، واستغرقت وقتًا طويلًا للتعافي من هذه التجربة مع الأرجنتين“.

ودرّب مارادونا ميسي في المنتخب الأرجنتيني، بين 2008 و2010، وقاد التانغو في كأس العالم 2010، حيث ودع رفاق ميسي من ربع النهائي، بعد السقوط 0/4 أمام ألمانيا.

وميسي، البالغ من العمر 32 عامًا، سجل مع الأرجنتين 68 هدفًا في 135 مباراة، بينها 16 مباراة تحت قيادة مارادونا، سجل فيها 3 أهداف.