صحيفة تكشف عن خطوة ميسي المقبلة بعد أزمة عقده مع نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات موقف النجم ليونيل ميسي، مع ناديه برشلونة الإسباني، من حيث تمديد تعاقده، وما تردد بشأن إمكانية رحيله عن النادي الكتالوني في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة ”آس“ إلى أن ”ميسي يفكر في الذهاب إلى الدوري الأمريكي للمحترفين بعد مغادرة برشلونة“.

وأضافت: ”سينظر النجم الأرجنتيني في الانتقال إلى الولايات المتحدة بمجرد انتهاء وقته في برشلونة، على خُطى نجوم مثل: زلاتان إبراهيموفيتش، وديفيد فيا، وديفيد بيكهام“.

وكانت وسائل إعلام إسبانية كشفت أن النجم الأرجنتيني، بإمكانه فسخ عقده مع برشلونة في نهاية أي موسم، وأنه لن يكون مضطرًا للانتظار حتى صيف 2021 عندما سينتهي عقده الحالي مع النادي الكتالوني.

ووفقًا لهذه التقارير يمكن لميسي فسخ العقد الخاص به مع برشلونة، في نهاية شهر يونيو من كل عام، بعد توقيعه على عقده الماضي مع برشلونة في 2017.

وخرج جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، ليؤكد بالفعل وجود بند في عقد البرغوث الأرجنتيني يتيح له الرحيل الصيف المقبل، وعدم انتظار نهاية عقده في صيف 2021.

الشرط الجزائي في عقد ميسي، يسمح لصاحب الـ 32 عامًا، بالرحيل عن برشلونة طالما كان خارج أوروبا، حال رغبته في إنهاء مشواره في الأرجنتين.

ويعد النجم الأرجنتيني أفضل لاعب في تاريخ نادي برشلونة، وحقق العديد من الإنجازات والبطولات مع برشلونة.

وحصد ميسي لقب دوري أبطال أوروبا برفقة برشلونة 4 مرات من أصل 5 توج بها النادي الكتالوني، و10 بطولات للدوري الإسباني منذ انضم للفريق الأول.

كما يعد ميسي الهدّاف التاريخي للنادي الإسباني، وحصد الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، والحذاء الذهبي لهداف الدوريات الأوروبية الكبرى 5 مرات أيضًا بقميص النادي الكتالوني.