بعد التعاقد مع غريزمان ودي يونغ.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

نشرت صحيفة ”أس“ تقريرًا حول حجم رواتب اللاعبين والعاملين في فرق الدوري الإسباني الدرجة الأولى، ويتصدرها برشلونة متقدمًا على غريمه ريال مدريد فيما يحل أتلتيكو مدريد ثالثًا.

ويبلغ حجم الرواتب في برشلونة 671،429 مليون يورو بزيادة بلغت 38،529 مليون يورو عن الموسم الماضي، فيما يأتي ريال مدريد ثانيًا بحجم رواتب يبلغ 641،049 مليون يورو بزيادة بلغت 754،55 مليون يورو عن الموسم الماضي.

ويأتي أتلتيكو مدريد ثالثًا بحجم رواتب يبلغ 348،5 مليون يورو ويبقى بعيدًا عن الثنائي المتصدر.

وارتفع حجم الرواتب في أغلب الفرق المكونة لدوري الدرجة الأولى باستثناء فريقين هما فياريال وليغانيس، بينما 3 فرق تدفع أقل حجم رواتب هي غرناطة بـ35،461 مليون يورو وبلد الوليد 32،034 مليون يورو وريال مايوركا 29،968 مليون يورو.

ويعتبر الحد الأقصى للرواتب لدى الفرق مهمًا لميزانياتها ويخضع لمراجعة لجان مختصة؛ حتى لا تتجاوز الفرق قوانين اللعب المالي النظيف.

ويحدد الحد الأقصى للرواتب في كل فريق انطلاقًا من حجم إيراداته وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية لدى العاملين والجهات المختصة كالضرائب والتحمل الاجتماعي.