برشلونة على موعد مع 7 مباريات معقدة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

استعاد برشلونة في فترة التوقف الدولي نجميه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغواياني لويس سواريز، كما عاد المدافع الأيسر الشاب جونيور فيربو وكلهم من الإصابة، ليواجه المدرب إرنيستو فالفيردي 7 مباريات في ظرف 3 أسابيع بلائحة شبه كاملة يغيب عنها فقط الحارس البرازيلي نيتو والفرنسي عثمان ديمبلي.

وبدأ برشلونة الدوري الإسباني متعثرًا، وحقق 4 نقاط من 3 مباريات، حيث خسر مباراة وفاز في أخرى، وتعادل في ثالثة، ولم يحقق العلامة الكاملة خارج ملعبه في مباراتين.

ويستعد برشلونة لـ7 مباريات صعبة بحسب صحيفة ”ماركا“، حيث سيلعب 5 مباريات في الدوري الإسباني، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ برشلونة مبارياته بعد التوقف الدولي بمواجهة فالنسيا على ملعب كامب نو، وهو فريق تعود على خلق المشاكل للنادي الكتالوني في السابق، وفي قلب ملعبه، ثم يواجه بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه في لقاء صعب.

وفي الليغا يواجه خارج ملعبه غرناطة وخيتافي، وعلى أرضه يلعب أمام فياريال وإشبيلية في مباريات قوية، كما يستضيف إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وهو فريق غيّر الكثير من جلده هذا الموسم تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي الذي جلب عدة لاعبين أبرزهم البلجيكي روميلو لوكاكو ولاعب برشلونة السابق التشيلي أليكسيس سانشيز.

ويحتاج برشلونة بعد البداية المتعثرة، أن يحقق الفوز في الأسابيع الثلاثة القادمة لزرع الثقة لدى جماهيره، وتبديد الشكوك حول الفريق، خاصة بعد فشل صفقة البرازيلي نيمار والتي خلّفت بعض التوتر في غرف الملابس.