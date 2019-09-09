تقارير: ريال مدريد يستعد لضم نيمار بعرض مجنون في صيف 2020

كشفت تقارير صحفية أن فلورنيتنو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يرفض تمامًا إبعاد فكرة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن خططه المستقبلية رفقة الميرينغي.

وقال موقع ”فوكس سبورت“ نقلاً عن وكالة الأنباء الإسبانية، إن بيريز لا يزال يتمسك بحلم ضم نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ريال مدريد، وبالفعل وضع خطة للتعاقد مع اللاعب في صيف 2020، بعرض مجنون.

وأكدت التقارير أن بيريز يعلم جيدًا أن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لن يتخلى عن نيمار إلا بعرض مادي مغرٍ، إضافة إلى أنه يريد أيضًا ضم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الشاب إلى صفوف الـ“بي إس جي“.

وأشارت إلى أن العرض الذي تدرسه إدارة ريال مدريد حاليًا تمهيدًا لتقديمه إلى باريس سان جيرمان يتمثل في الموافقة على رحيل فينيسيوس إلى بطل فرنسا، إضافة إلى 250 مليون يورو للحصول على خدمات نيمار.

ويعلم بيريز جيدًا أن قيمة نيمار ليست فنية فقط، لأنه أيضًا صفقة تسويقية من العيار الثقيل، وسوف تجلب لريال مدريد عروضًا إعلانية مميزة تساعده على تمويل التعاقد معه.

وكان نيمار قريبًا من العودة إلى ناديه السابق برشلونة مطلع الموسم الجاري، ولكن المفاوضات بين البارسا وباريس سان جيرمان فشلت في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، ليكون اللاعب الأغلى في العالم.