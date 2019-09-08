أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.. النادي الكتالوني يربط ميسي مدى الحياة.. والملكي ينتظر دي بيك

تشهد فترة الارتباطات الدولية حالة من الهدوء النسبي على صعيد أنباء الأندية الأوروبية، خاصة مع نهاية سوق الانتقالات الصيفية من جهة، وتوقف المسابقات المحلية الأوروبية، والتي ستعاود الانطلاق مجددًا يوم الجمعة المقبل.

فوائد فشل صفقة بوغبا

ففي نادي ريال مدريد، لا تزال أصداء الفشل في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي تتردد في أركان النادي الملكي، إلا أن تقريرًا في صحيفة مدريدية أكد أن الميرينغي استفاد من فشل صفقة بوغبا بطريقة أخرى، رغم غضب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن بوغبا كان اللاعب الوحيد الذي طلبه زيدان على وجه الخصوص من بين الصفقات التي أبرمها ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مع استحالة ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، إلا أن ”الرياح العكسية“ منعت إتمام تلك الصفقة.

وأنفق ريال مدريد أكثر من 300 مليون يورو على 5 صفقات هي البلجيكي إدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش، والبرتغالي إدير ميليتاو، والبرازيلي رودريغو، والفرنسي ميندي، وأخيرًا تعاقد مع الحارس ألفونس أريولا من باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية شهدت رحيل الكوستاريكي كيلور نافاس إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وتابعت الصحيفة الإسبانية بقولها: ”زيدان كان يريد ضم بوغبا بأي طريقة، ولكن مطالب مانشستر يونايتد التي تراوحت بين 180 إلى 200 مليون يورو أجبرت إدارة ريال مدريد على محاولة بيع الكولومبي جيمس رودريغيز والويلزي غاريث بيل أولًا“.

وأكدت أن فشل ريال مدريد في بيع رودريغيز، الذي كان قريبًا إلى نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، إضافة إلى التراجع عن بيع بيل إلى غوانزو الصيني في اللحظات الأخيرة أدى إلى فشل صفقة بوغبا، وهو ما أثار غضب زيدان بشدة.

ومضت تقول: ”فشل صفقة بوغبا كان له تأثير إيجابي عكسي، فقد تألق بيل مع ريال مدريد في انطلاقة الدوري الإسباني، وسجل هدفين في مرمى فياريال خلال المباراة الأخيرة التي تعادل فيها ريال مدريد 2/2، كما ظهر رودريغيز بمستوى جيد للغاية خلال لقاء بلد الوليد قبل أن يتعرض للإصابة“.

وختمت تقريرها بقولها: ”فشل صفقة بوغبا كان له وجه آخر، فقد ساهم في استمرار بيل ورودريغيز في صفوف ريال مدريد، ويبدو أن اللاعبين سيكون لهما دور كبير رفقة الفريق خلال الموسم الجاري، في ظل البداية المبشرة لهما“.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وكانت تقارير قد تحدثت عن توصل ريال مدريد، لاتفاق مع أياكس في أغسطس الماضي، لكن النادي الملكي انسحب من الصفقة، في محاولة للتعاقد مع بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

وأوضحت صحيفة ”أس“ أن مسؤولي ريال مدريد أبلغوا فان دي بيك أنهم سيعودون للتعاقد معه الصيف المقبل.

ميسي مدى الحياة

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يسعى لحسم الجدل بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وجود بند في عقد اللاعب يمكنه من الرحيل الصيف المقبل، وعدم الانتظار حتى نهاية عقده في صيف 2021.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، اليوم الأحد، إن الكشف عن وجود هذا البند لم يغير الخطط المستقبلية لبرشلونة بشأن ميسي.

وكان برشلونة يعتزم تقديم اقتراح لتمديد عقد ميسي دون وضع أي شروط أو بنود تمنحه الحق في الرحيل، حيث يرغب البارسا في أن يكون العقد الجديد مدى الحياة.

ويحتفظ بارتوميو بهذه الفكرة منذ فترة طويلة، وقد صرح في لقاء تلفزيوني مؤخرًا أنه لا داعٍ للتعجل فيما يخص التفاوض مع ميسي؛ لأنه أثبت التزامه وولاءه للنادي مرات عديدة.

وتربط بارتوميو وخورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، علاقة ودية للغاية، وهما على اتصال دائم، كما يحرص رئيس البارسا على الاعتناء بجميع متطلبات قائد الفريق الكتالوني.

رحيل دي خيا

قالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إن الموقف المتجمد بين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وحارسه الإسباني ديفيد دي خيا دفع نادي يوفنتوس الإيطالي لمحاولة خطف اللاعب بعد نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن دي خيا لا يزال يرفض حتى الآن التجديد مع مانشستر يونايتد، رغم أن النادي الإنجليزي عرض على الحارس راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني.

وينتهي عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد في يونيو 2020، وهو ما يعني إمكانية رحيله مجانًا عن ”أولد ترافورد“، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يقضي بتجديد العقد.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي مانشستر يونايتد اقتربوا من الاستسلام في ملف تجديد عقد دي خيا رفقة النادي، في ظل الرفض المستمر من جانب الحارس للعروض التي قدمتها إدارة المانيو، ويبدو أن رغبته الأولى هي الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وتابعت بقولها: ”سيكون يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الهدف المقبل لمسئولي مانشستر يونايتد، حيث ترغب إدارة النادي في ضم السلوفيني الدولي إلى صفوف الفريق لتعويض الرحيل شبه المؤكد للحارس دي خيا“.

وأردفت بقولها: ”إدارة يوفنتوس ستدخل في مفاوضات ضم دي خيا في يناير المقبل، حيث سيكون من حق الحارس وقتها التفاوض مع أي ناد آخر، كونه سيكون على بُعد 6 أشهر فقط من نهاية عقده“.

ونوهت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يتفوق على باريس سان جيرمان في سباق دي خيا، كما أن مسئولي النادي الإيطالي يمتلكون القدرة على حسم مثل هذه الصفقات المجانية، حيث أبرموا مطلع هذا الموسم صفقتي الويلزي آرون رامسي من أرسنال الإنجليزي، وآدريان رابيو من سان جيرمان، دون أي مقابل مادي للناديين، كون عقد اللاعبين كان قد انتهى بالفعل.

ميركاتو تشيلسي

قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي تشيلسي الإنجليزي بدأ في إجراء اتصالات مع عدد من وكلاء اللاعبين، استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في يناير 2020.

وأشارت صحيفة ”ميرور“ في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن إدارة تشيلسي تثق في صدور حكم محكمة التحكيم الرياضية ”كاس“ لصالحه في الاستئناف الذي تقدّم به البلوز ضد قرار منعه من التعاقدات الجديدة لفترتي انتقالات، على خلفية مخالفات ارتكبها النادي الإنجليزي في تعاقدات مع لاعبين تحت السن القانونية.

ولم يضم تشيلسي أي لاعب خلال سوق الانتقالات السابقة، نتيجة العقوبة التي تعرض لها، ولم يستطع البلوز تعويض رحيل البلجيكي إدين هازارد إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

ولعب تشيلسي 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة مدربه الشاب فرانك لامبارد، وفاز في مباراة وتعادل مرتين، وخسر مرة واحدة كانت في افتتاحية المسابقة أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة.

ويعوّل لامبارد على فتح باب الانتقالات أمام تشيلسي في الميركاتو الشتوي، كي يعزز صفوف الفريق، ويُعيده مرة أخرى إلى المنافسة على الألقاب.

وفي السياق نفسه، رصدت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية 5 لاعبين على رأس قائمة النجوم الذين يرغب تشيلسي في التعاقد معهم خلال سوق الانتقالات الشتوية، حال صدور حكم ”كاس“ في صالحه وقبول استئنافه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء اللاعبين هم الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس، والأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، وروبن دياز لاعب بنفيكا البرتغالي، وإيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس الحالي وليفربول السابق، وديكلان رايس نجم وستهام يونايتد الإنجليزي.