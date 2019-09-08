أهداف مباراة إسبانيا وجزر فاروه.. 2/0 للماتادور بتوقيع رودريغو مورينو (فيديو)

أهداف مباراة إسبانيا وجزر فاروه.. 2/0 للماتادور بتوقيع رودريغو مورينو (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل رودريغو مورينو الهدف الأول في المباراة التي تجمع منتخب إسبانيا مع جزر فاروه، ضمن منافسات المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

وجاء هدف رودريغو مورينو في الدقيقة 13، وأضاف مورينو الهدف الثاني في الدقيةق 50.

ويملك منتخب إسبانيا 15 نقطة من 5 انتصارات، في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن منتخب رومانيا الذي لعب 6 مباريات، و5 نقاط كذلك عن منتخب السويد الذي لعب 5 مباريات.

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