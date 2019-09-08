تصفيات يورو 2020: مخيتاريان يقود أرمينيا لاكتساح البوسنة برباعية (فيديو)

سجل هنريك مخيتاريان قائد أرمينيا هدفين ليقود منتخب بلاده لفوز مفاجئ ومثير على البوسنة بنتيجة 4-2 ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، اليوم الأحد.

مخيتاريان أحرز هدفين لبلاده، في الدقيقتين (3 و66)، وتكفل زميله المدافع، أوغانيس أمبارتسوميان، بتسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 77، بينما جاء الهدف الرابع بـ ”نيران صديقة“ سجله المدافع البوسني، عند الدقيقة 90، خطأ في مرماه.

أما هدفا الضيوف، فقد حملا توقيع كل من، المهاجم إدين دجيكو، ولاعب خط الوسط أمير غوياك، في الدقيقتين (13 و70) على الترتيب.

ورفع الانتصار رصيد أرمينيا لتتجاوز البوسنة ضمن المجموعة العاشرة.

ويحتل المنتخب البوسني المركز الرابع في المجموعة العاشرة برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، حيث يأتي خلف منتخبات إيطاليا (15 نقطة)، وفنلندا (12 نقطة)، وأرمينيا (9 نقاط).

ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى البطولة التي ستقام العام المقبل.

وعقب المباراة استقال المدرب روبرت بروزينسكي من منصب المدير الفني للمنتخب البوسني لكرة القدم، بحسب ما أفادت صحيفة دنيفني أفاز، البوسنية عبر موقعها على الإنترنت.

وكان الكرواتي بروزينسكي تولى تدريب الفريق في يناير 2018، لكنه استقال، اليوم، من تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة رغم بقاء فرصة ضعيفة للغاية من الناحية النظرية أمام الفريق لبلوغ نهائيات يورو 2020.

ونقلت الصحيفة عن المدرب قوله:“توليت مسؤولية الفريق بهدف التأهل ليورو 2020، ورغم أن الفرصة لم تتبدد كلية، أشعر بالمسؤولية عن هذه النتائج وأستقيل من تدريب الفريق“.