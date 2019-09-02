رسميًا.. روما يضم كالينيتش وهنريك مخيتاريان (فيديو)

أعلن روما الإيطالي تعاقده مع المهاجم نيكولا كالينيتش لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، بعقد ينتهي في يونيو/حزيران 2020 مقابل 3 ملايين يورو.

كما أعلن روما تعاقده مع الأرميني هنريك مخيتاريان من آرسنال، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي من آرسنال الإنجليزي.

وقال كالينيتش لموقع النادي الإيطالي على الإنترنت: ”أنا سعيد جدًا بانضمامي لهذا الفريق الرائع. روما لديه تاريخ كبير وأنا فخور بكوني جزءًا من هذا النادي الآن“.

وكان كالينيتش، الذي سيرتدي القميص رقم 19، قد بدأ مسيرته الاحترافية في الملاعب مع هايدوك سبليت الكرواتي، قبل أن ينتقل إلى بلاكبيرن الإنجليزي ومنه إلى دنيبرو الأوكراني، كما سبق له اللعب في إيطاليا لناديي فيورنتينا وميلان وخاض مئة مباراة في الدوري الإيطالي.

من المنتظر أن يكون كالينيتش هو المهاجم الثاني في روما، بعد البوسني إيدين دجيكو بعد رحيل باتريك شيك إلى لايبزيغ الألماني.

جدير بالذكر أن أفضل مواسم الدولي الكرواتي في إيطاليا كان موسم 2016/2017 مع فيورنتينا عندما خاض 42 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا

كما نقل موقع روما عن مخيتاريان قوله: ”الوصول إلى نادٍ مثل روما يمثل فرصة عظيمة، فصلًا جديدًا أفتحه في حياتي المهنية، أنا أعرف نوعية هذا النادي، وأنا متأكد أننا سنحقق نتائج رائعة معًا“.

”Non ho mai segnato nello Stadio Olimpico quando ho giocato in Italia e adesso dovrò rimediare“ ???? Qui c’è l’intervista completa a Nikola Kalinic

????https://t.co/w1HZEAuazS#ASRoma pic.twitter.com/uJ8qHacNAD — AS Roma (@OfficialASRoma) September 2, 2019