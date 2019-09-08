غاريث بيل يعترف: كنت في دوامة كادت أن تنهي مسيرتي مع ريال مدريد

اعترف غاريث بيل جناح ريال مدريد بأنه كان يمر بـ“دوامة “ خلال الصيف، لكنه يبدأ الآن من جديد بينما يستعد لقيادة منتخب بلاده ويلز في تصفيات يورو 2020 مرة أخرى.

ويتطلع بيل إلى تحقيق المزيد من الأهداف في مباراة ودية ضد بيلاروسيا،غدًا الإثنين، في كارديف بعد أن سجل هداف ويلز هدفه الدولي الـ32 ضد أذربيجان.

وانتصرت ويلز 2/1 على أذربيجان، يوم الجمعة، للحفاظ على آمال فريق المدرب ريان غيغز في الوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وبدأ بيل حياة جديدة في ريال مدريد بعد أسابيع فقط من محاولة ريال مدريد بيعه إلى أحد أندية الدوري الصيني الممتاز.

واعترف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان علانية بأنه كان يحاول التخلص من بيل في نهاية الموسم الماضي عندما أسقطه من حساباته ليتراجع بيل البالغ من العمر 30 عامًا في الأداء الفني والبدني ويدخل دوامة لا يعرف نهايتها سواء بالبقاء أو الرحيل عن ريال مدريد.

لكن مع بداية الموسم عاد بيل مرة أخرى إلى التشكيلة الأساسية لريال مدريد وسجل هدفين في مباراته السابقة أمام فياريال ما أعاد إليه الثقة المفقودة.

وقال بيل خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية، اليوم الأحد:“يمكنني الآن تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق، وفي الصيف الماضي لم تكن لياقتي البدنية على ما يرام“.

وأضاف:“أعتقد أنه عندما لا تكون لائقًا تمامًا فيما يتعلق بلياقة المباريات فلن تكون قادرًا على فعل ما تريد وتصاب بالإحباط، وهذا ما أعنيه بدوامة الهبوط، لكن ذلك كله انتهى، وأنا في حالة جيدة ولائق تمامًا“.

وسجل بيل، الذي خاض 78 مباراة دولية، 7 أهداف وصنع اثنين آخرين لمساعدة ويلز في الوصول إلى نهائيات أوروبا السابقة 2016 في فرنسا وقاد الفريق إلى قبل النهائي.