غاريث بيل يدافع عن نفسه ويتحدث عن وضعه الصعب في ريال مدريد

تحدث النجم الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد عن الفترة الصعبة التي عاشها صيف 2019، مؤكدًا أنها لم تكن الأسوأ لأنه عاش أسوء منها سابقًا.

وقال غاريث بيل حول الانتقادات التي تعرض لها:“لا أستمع لها، إنهم لا يعرفون عن أي شيء يتحدثون، ولا أقرأ ما يُكتب، وأغلبية الناس لا تعرف الوضع الحقيقي“.

وأضاف بيل حول سؤال يتعلق بوضعه في ريال مدريد:“الأشياء التي حدثت خاصة بالفريق، وإن أردتم إجابات اطلبوها من الفريق“.

وأكد اللاعب الويلزي أن الأمر لم يكن الأسوأ، مضيفًا:“كانت مرحلة صعبة لكنها ليست الأصعب، وأتذكر أنني لم ألعب مع هاري ريدناب لمدة عام ومع ذلك نجحت، والأمر ليس جيدًا لكنني أحنيت رأسي وعملت بقوة“.

وأكد غاريث بيل أنه في حالة جيدة، حيث قال:“أنا في حالة جيدة، ولم أكن كذلك في الصيف، وأنتظر بحماس لقاء يوم غدٍ، وعلينا الفوز للعودة للطريق، وهذا ما أتمناه“.

وتواجه ويلز منتخب أذربيجان في تصفيات أمم أوروبا 2020، حيث تحتل المركز الرابع في المجموعة الخامسة بفوز وهزيمتين.

وتحدث النجم الويلزي عن حبه لرياضة الغولف، حيث قال:“كرة القدم هي اهتمامي الأول، ولعبة الغولف هي رياضة وهواية للترفيه، كما أن للجميع هواية أخرى، ولا أرى أي خطأ بممارستها، والناس تطلق جبلًا من الشائعات حول الأمر“.