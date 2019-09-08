رغم غضب زيدان.. كيف استفاد ريال مدريد من فشل صفقة بول بوغبا؟

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، لا يزال يشعر بغضب شديد للغاية تجاه إدارة النادي نتيجة الفشل في ضم مواطنه بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى صفوف الميرينغي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن بوغبا كان اللاعب الوحيد الذي طلبه زيدان على وجه الخصوص من بين الصفقات التي أبرمها ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مع استحالة ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، إلا أن ”الرياح العكسية“ منعت إتمام تلك الصفقة.

وأنفق ريال مدريد أكثر من 300 مليون يورو على 5 صفقات هي البلجيكي إدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش، والبرتغالي إدير ميليتاو، والبرازيلي رودريغو، والفرنسي ميندي، وأخيرًا تعاقد مع الحارس ألفونس أريولا من باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية شهدت رحيل الكوستاريكي كيلور نافاس إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: ”زيدان كان يريد ضم بوغبا بأي طريقة، ولكن مطالب مانشستر يونايتد التي تراوحت بين 180 و 200 مليون يورو أجبرت إدارة ريال مدريد على محاولة بيع الكولومبي خاميس رودريغيز والويلزي غاريث بيل أولاً“.

وأكدت أن فشل ريال مدريد في بيع رودريغيز، الذي كان قريبًا إلى نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، إضافة إلى التراجع عن بيع بيل إلى جوانزو الصيني في اللحظات الأخيرة، أدى إلى فشل صفقة بوغبا، وهو ما أثار غضب زيدان بشدة.

وتابعت: ”فشل صفقة بوغبا كان له تأثير إيجابي عكسي، فقد تألق بيل مع ريال مدريد في انطلاقة الدوري الإسباني، وسجل هدفين في مرمى فياريال خلال المباراة الأخيرة التي تعادل فيها الريال 2-2، كما ظهر رودريغيز بمستوى جيد للغاية خلال لقاء بلد الوليد قبل أن يتعرض للإصابة“.

وختمت تقريرها بقولها: ”فشل صفقة بوغبا كان له وجه آخر، فقد ساهم في استمرار بيل ورودريغيز في صفوف ريال مدريد، ويبدو أن اللاعبين سيكون لهما دور كبير رفقة الفريق خلال الموسم الجاري، في ظل البداية المبشرة لهما“.