صحيفة ترصد التناقض بين مستوى كورتوا مع ريال مدريد ومنتخب بلجيكا

تحدثت صحيفة ”ماركا“ عن الوجه المتناقض للحارس البلجيكي تيبو كورتوا ما بين منتخب بلاده وفريقه ريال مدريد، حيث يتميز في منتخب بلجيكا بكونه يحافظ على نظافة مرماه غالبًا عكس فريقه الإسباني.

وشارك كورتوا في فوز بلجيكا على سان مارينو وخرج دون أن يتلقى أهدافًا، وهو اللقاء الرابع على التوالي الذي لم يستقبل فيه الحارس البلجيكي أي هدف.

وفي 5 لقاءات في تصفيات أمم أوروبا 2020، لم يستقبل كورتوا سوى هدف واحد وكان من قبل الروسي تشيريشيف.

بينما في ريال مدريد تلقى هذا الموسم 4 أهداف في 3 لقاءات، رغم كونه أصبح الحارس الرسمي للفريق هذا الموسم ومع ذهاب الكوستاريكي كيلور نافاس لباريس سان جيرمان قوى مركزه في الفريق الإسباني.

ومنذ الـ 22 من شباط/فبراير 2019 لم يستطع كورتوا الحفاظ على مرماه دون أهداف وكانت المرة الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس وفوز ريال مدريد 3-0.

ولعب بعدها كورتوا 13 مباراة برفقة ”الميرنغي“ تلقى خلالها 21 هدفًا بمعدل بلغ 1،61 هدف في كل لقاء وهو معدل مختلف تمامًا عن معدله برفقة منتخب بلاده والذي قاده في مونديال روسيا 2018 للمركز الثالث وتوج خلاله بالقفاز الذهبي كأفضل حارس في المونديال.

وأرجعت الصحيفة أسباب تراجع مستوى الحارس في ريال مدريد لإصابته نهاية الموسم الماضي وتغييرات زيدان في مركز الدفاع.

لكن الصحيفة أكدت أن كورتوا لا يضمن الثقة لريال مدريد في حراسة المرمى على عكس مستواه مع منتخب بلاده، والذي يستعد لمواجهة اسكتلندا في تصفيات أمم أوروبا 2020، غدًا الاثنين، قبل العودة لمدريد مجددًا.