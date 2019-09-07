صحيفة تكشف موقف ميسي وسواريز من المشاركة في مباراة برشلونة وفالنسيا

أشارت تقارير صحفية إسبانية، السبت، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله الأوروغواياني لويس سواريز، يقتربان من العودة للمشاركة في مباريات برشلونة، بعد غيابهما للإصابة.

وبحسب صحيفة ”أس“، فإنه من المتوقع أن يكون ميسي وسواريز جاهزين لتعزيز تشكيلة المدرب إرنيستو فالفيردي في مباراة برشلونة وفالنسيا، في قمة منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن سواريز يواصل عملية التعافي بشكل جيد، ومن المنتظر أن ينضم إلى زملائه في التدريبات الجماعية، يوم الأربعاء، على أبعد تفدير.

وأصيب سواريز في أول مباراة لبرشلونة في الدوري الإسباني الموسم الحالي، التي خسرها النادي الكتالوني 0/1 أمام أتلتيك بلباو، وتم تشخيص إصابته بتمزق في الجزء الأسفل من الساق اليمنى، في حين أصيب ميسي في أغسطس الماضي، قبل سفر برشلونة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ”أس“ فإن ميسي قد يظهر لأول مرة مع برشلونة الموسم الحالي أمام فالنسيا على ملعب كامب نو يوم 14 سبتمبر.

ويستضيف برشلونة فالنسيا، ثم يسافر لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا يوم 17 سبتمبر.

يشار إلى أن برشلونة حصد 4 نقاط من 3 مباريات في الدوري الإسباني، بعد أن خسر 0/1 أمام أتلتيك بلباو، ثم فاز 5/2 على ريال بيتيس، قبل أن يتعادل 2/2 مع أوساسونا.