إسبانيا أم البرتغال.. أنسو فاتي يحدد المنتخب الذي سيلعب له

أفادت وسائل إعلام إسبانية، السبت، أن أنسو فاتي، لاعب نادي برشلونة الصاعد، حدد المنتخب الذي سيلعب له على المستوى الدولي، حيث يمكنه اللعب لإسبانيا أو البرتغال.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ أن فاتي، الذي يكمل 17 عامًا في أكتوبر المقبل، اختار اللعب لمنتخب إسبانيا، رغم محاولات البرتغال لإقناعه بتمثيلها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإسباني طلب من السلطات المحلية الإسراع في إجراءات منح الجنسية لفاتي، للمشاركة مع ناشئي إسبانيا في بطولة كأس العالم المقبلة، تحت 17 عامًا.

ووُلد فاتي في غينيا بيساو، وانتقل مع أسرته إلى إشبيلية عندما كان في السادسة من عمره، ويفضل اللعب دوليًا بجوار زملائه وأصدقائه الإسبان.

وأضافت ”سبورت“ أن مسؤولي الكرة البرتغالية لم يستسلموا رغم قرار فاتي، ويعملون على مواصلة إغرائه، خاصةً أن كل من وُلد في غينيا بيساو له حق الحصول على الجنسية البرتغالية، بسبب وضع البلد كمستعمرة سابقة للدولة الأيبيرية.

وقال بوري، والد فاتي، لمحطة ”كوبي“ الإذاعية الإسبانية عن نجله: ”حضر إلى هنا وعمره 6 أو 7 سنوات، حضرت أنا قبل ذلك ولم أكن أعرف أنه يلعب كرة القدم، أبلغني الجميع بمهارته وقدرته على المراوغة“.

ودخل أنسو فاتي تاريخ برشلونة خلال الفوز 5/2 على ريال بيتيس، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ النادي الكتالوني يشارك مع الفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وعمره 16 عامًا و298 يومًا.

وانضم فاتي إلى برشلونة وعمره 10 سنوات في 2012، ونظرًا لتمتعه بثقة النادي وقع المهاجم عقدًا مؤخرًا يبقيه في برشلونة حتى 2022 يتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ مئة مليون يورو.