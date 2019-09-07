هل يتعاقد نادي برشلونة مع نيمار في يناير؟

سيطر انتقال نيمار إلى برشلونة على وسائل الإعلام العالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت، الأسبوع الماضين لكن المفاجئ في الأمر بعد بقائه في باريس سان جيرمان أن رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو قال للصحفيين إن المهاجم البرازيلي ليس جزءًا من خطط برشلونة للتعاقدات في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال بارتوميو إن برشلونة ليست لديه نية للتعاقد مع نيمار في يناير / كانون الثاني المقبل على الرغم من التكهنات المستمرة التي تربط اللاعب بالعودة إلى نو كامب.

وأضاف بارتوميو خلال تصريحات نقلتها شبكة ESPN:“ليس لدينا خطط للتعاقد مع نيمار في الشتاء، ولم يستطع برشلونة تلبية مطالب باريس سان جيرمان هذا الصيف، وبرشلونة لم يعرض أبدًا تبادل لاعبين مع نيمار بل باريس سان جيرمان هو الذي طلب“.

وكان هناك أكثر من لاعب ضمن صفقة عودة نيمار إلى برشلونة بينهم فيليب كوتينيو الذي انتقل بالفعل إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة وعثمان ديمبلي الذي رفض أن يكون ضمن الصفقة وإيفان راكيتيتش.

وأضاف:“لقد فعلنا كل شيء ممكن للتعاقد معه، إنها حقيقة أن نيمار طلب من باريس سان جيرمان التفاوض مع برشلونة فقط. ليونيل (ميسي) لم يخبرني بالتعاقد مع نيمار، وليس للاعبين رأي في التعاقدات، ونيمار لن يعود في الوقت الحاضر، على الأقل“.

وتحدث بارتوميو عن صفقتي الفرنسي أنطوان غريزمان ونيمار، مؤكدًا أن اللاعبين لم يضغطوا للتعاقد مع البرازيلي ولم يرفضوا النجم الفرنسي.

وقال بارتوميو حول صفقة نيمار الفاشلة:“ كان قرارًا رياضيًا من أبيدال وفالفيردي حين يكون نيمار في السوق فهو إضافة للمشروع، واللاعبون كانوا فقط سعداء بإمكانية عودة صديقهم“.

لكن الرئيس تحدثت عن خيبة أمل للاعبين وقال:“نعم هناك أيضًا عدة شركاء يشعرون بخيبة أمل من فشل التعاقد مع نيمار، هناك عدة آراء من كل الألوان“

وتحدث بارتوميو عن صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان وقال:“لا، غرفة الملابس لم ترفض غريزمان فهم لا يتخذون القرارات، والقرار كان رياضيًا ومن يتخذه هم المدير الرياضي أو المدرب أو الإدارة“.

كما برأ بارتوميو عثمان ديمبلي من فشل صفقة نيمار وقال:“الأمر لا علاقة له بكون ديمبلي قرر أم لا، إنه لاعب فريقنا وعاد من العطلة بحماس كبير للعب منذ الفترة الإعدادية، ولدينا فيه الثقة“.