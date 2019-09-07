فرنسا ضد ألبانيا وإنجلترا مع بلغاريا في أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت العديد من المباريات ضمن تصفيات بطولة يورو 2020 أهمها فرنسا ضد ألبانيا وصربيا أمام البرتغال وإنجلترا وبلغاريا.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم السبت السابع من سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة.

التصفيات المؤهلة ليورو 2020:

كوسوفو VS التشيك، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

إنجلترا VS بلغاريا، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

آيسلندا VS مولدوفا، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

تركيا VS أندورا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

فرنسا VS ألبانيا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1

صربيا VS البرتغال، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

كأس الخليج العربي:

الوحدة VS بني ياس، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

عجمان VS الشارقة، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

النصر VS شباب الأهلي دبي، الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.