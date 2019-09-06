منتخب هولندا يثأر لنفسه ويصعق ألمانيا على أرضها برباعية (فيديو)

منتخب هولندا يثأر لنفسه ويصعق ألمانيا على أرضها برباعية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

حقق المنتخب الهولندي فوزًا على مضيفه الألماني بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وثأر المنتخب الهولندي لنفسه بعد خسارته أمام ألمانيا في أمستردام 2/3.

تقدّم المنتخب الألماني بهدف عن طريق سيرج جنابري، في الدقيقة التاسعة، ليرد المنتخب الهولندي بثنائية عبر فرينكي دي يونغ، وجوناتان غلاو تاه، بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 59 و66.

ومع حلول الدقيقة 73 أدرك المنتخب الألماني التعادل عبر توني كروس من ضربة جزاء، وبعدها بست دقائق جاء الهدف الثالث لهولندا عبر دونيايل مالين.

واختتم المنتخب الهولندي أهدافه في الدقيقة 90 عن طريق جيورجينهو فاينالدوم.

وحقق منتخب روسيا البيضاء فوزًا في وقت سابق، اليوم الجمعة، على إستونيا بهدفين لهدف ضمن المجموعة ذاتها.

وبذلك، تتصدر آيرلندا الشمالية الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن ألمانيا، وجاءت هولندا ثالثًا برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن روسيا البيضاء، وأخيرًا إستونيا بلا رصيد من النقاط.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث