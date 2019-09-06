منتخب هولندا يثأر لنفسه ويصعق ألمانيا على أرضها برباعية (فيديو)

حقق المنتخب الهولندي فوزًا على مضيفه الألماني بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وثأر المنتخب الهولندي لنفسه بعد خسارته أمام ألمانيا في أمستردام 2/3.

تقدّم المنتخب الألماني بهدف عن طريق سيرج جنابري، في الدقيقة التاسعة، ليرد المنتخب الهولندي بثنائية عبر فرينكي دي يونغ، وجوناتان غلاو تاه، بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 59 و66.

ومع حلول الدقيقة 73 أدرك المنتخب الألماني التعادل عبر توني كروس من ضربة جزاء، وبعدها بست دقائق جاء الهدف الثالث لهولندا عبر دونيايل مالين.

واختتم المنتخب الهولندي أهدافه في الدقيقة 90 عن طريق جيورجينهو فاينالدوم.

تصفيات اليورو 2020 : المانيا 1 – 0 هولندا | هدف غنابري في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/yrHOArySQJ — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 6, 2019

تصفيات اليورو 2020 : المانيا 1 – 1 هولندا | هدف دي يونغ في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/TFlwy5HcQH — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 6, 2019

تصفيات اليورو 2020 : المانيا 1 – 2 هولندا | هدف عكسي في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/Fl1ap6al2v — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 6, 2019

تصفيات اليورو 2020 : المانيا 2 – 3 هولندا | هدف هولندا الثالث مالين في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/bCmSRaeYo3 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 6, 2019

تصفيات اليورو 2020 : المانيا 2 – 4 هولندا | هدف هولندا الرابع فينالدوم في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/vTsnnMoam4 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 6, 2019

وحقق منتخب روسيا البيضاء فوزًا في وقت سابق، اليوم الجمعة، على إستونيا بهدفين لهدف ضمن المجموعة ذاتها.

وبذلك، تتصدر آيرلندا الشمالية الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن ألمانيا، وجاءت هولندا ثالثًا برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن روسيا البيضاء، وأخيرًا إستونيا بلا رصيد من النقاط.