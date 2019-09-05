منتخب إسبانيا يتجنب مفاجأة رومانيا ويحقق فوزه الخامس تواليًا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020 (فيديو)

حقق منتخب إسبانيا فوزه الخامس على التوالي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، بفوزه 2/1 على رومانيا، في الجولة الخامسة من المجموعة السادسة

وتقدم المدافع المخضرم سيرجيو راموس بالهدف الأول لإسبانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 29، وانتهى الشوط الأول على تقدم الماتادور على هذه النتيجة.

وفي الدقيقة 47 أضاف باكو ألكاسير الهدف الثاني لإسبانيا بعد لعبة جماعية، لكن فلوران أندوني قلص النتيجة لرومانيا بالهدف الأول في الدقيقة 59.

وطرد حكم المباراة اللاعب دييغو لورينتي من إسبانيا في الدقيقة 79، بعد تدخل خشن.

وفي مباريات أخرى تغلب منتخب السويد 4/0 على جزر فاروه، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف إسبانيا.

كما تغلب منتخب البوسنة والهرسك 5/0 على ليشتنشتاين سجلها عامر جوجاك (هدفين)، وإدين دجيكو، وادين فيسكا، في حين سجل الهدف الخامس أنرياس مالين لاعب ليشتنشتاين في مرمى فريقه.

واكتسح منتخب الدنمارك منافسه جبل طارق 6/0 في المجموعة الرابعة ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب إيرلندا الذي يملك 11 نقطة بعدما تعادل 1/1 مع سويسرا.

جزر فاروه 0 × 1 السويد | هدف أليكسندر إسحاق pic.twitter.com/kzrUcX4id5 — مجنوووون كوره (@MaiDkk4mGRO7u14) September 5, 2019

جزر فاروه 0 × 2 السويد | هدف أليكسندر إسحاق pic.twitter.com/PDO2HnCe12 — مجنوووون كوره (@MaiDkk4mGRO7u14) September 5, 2019

جزر فاروه 0 × 3 السويد | هدف ليندوف pic.twitter.com/joIE4Tbha1 — مجنوووون كوره (@MaiDkk4mGRO7u14) September 5, 2019

جزر فاروه 0 × 4 السويد | هدف روبن كويسون pic.twitter.com/lNfaIN0GCo — مجنوووون كوره (@MaiDkk4mGRO7u14) September 5, 2019

إيرلندا 0 × 1 سويسرا | هدف شير pic.twitter.com/SN2Z3TJtQH — مجنوووون كوره (@MaiDkk4mGRO7u14) September 5, 2019