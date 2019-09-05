أهداف مباراة إسبانيا ورومانيا.. 2/1 للماتادور (فيديو)

أهداف مباراة إسبانيا ورومانيا.. 2/1 للماتادور (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

افتتح سيرجيو راموس التسجيل في المباراة التي تجمع منتخب بلاده إسبانيا مع رومانيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وجاء هدف راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 29.

ووقع باكو ألكاسير الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 47.

وسجل فلوران اندوني الهدف الأول لرومانيا في الدقيقة 59.

ويملك منتخب إسبانيا 12 نقطة من فوزه في الـ4 مباريات على النرويج ومالطا وجزر فاروه والسويد.

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