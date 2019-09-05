منتخب إيطاليا يقلب الطاولة على أرمينيا ويحقق العلامة الكاملة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (فيديو)

قلب منتخب إيطاليا النتيجة على منافسه الأرميني من 0/1 إلى فوز 3/1، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وتقدم منتخب أرمينيا بهدف مبكر بتوقيع ألكسندر كارابيتيان، لكن منتخب إيطاليا عدّل الكفة بهدف في الدقيقة 28 بتوقيع أندريا بيلوتي، لينتهي الشوط الأول 1/1.

وفي الشوط الثاني أضاف لورينزو بيليغريني الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 78، قبل أن يوسع أرام أيرابيتيان لاعب أرمينيا الفارق، بهدف ذاتي في الدقيقة 80.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة، بعدما حقق 5 انتصارات.

وتغلب منتخب إيطاليا على فنلندا وليشتنشتاين واليونان والبوسنة والهرسك وأرمينيا، مسجلًا 16 هدفًا، في حين استقبل هدفين.

تصفيات اليورو 2020 : ارمينيا 1 – 0 ايطاليا | هدف كارابتيان في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/hhPbk1Ij2r — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 5, 2019

تصفيات اليورو 2020 : أرمينيا 1 × 1 إيطاليا | هدف أندريا بيلوتي في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/SvznNuwh5b — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 5, 2019

تصفيات اليورو 2020 : أرمينيا 1 × 2 إيطاليا | هدف ايطاليا الثاني في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/fHpWroIQnM — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 5, 2019