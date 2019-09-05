هل يلحق إدين هازارد بمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن النجم البلجيكي إدين هازارد سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة ريال مدريد وليفانتي، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، يوم 14 سبتمبر.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن هازارد، المنضم إلى ريال مدريد في الصيف قادمًا من تشيلسي، يواصل عملية الشفاء، وقد لمس الكرة لأول مرة من إصابته.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد يواصل عملية التعافي ويعمل جاهدًا على أن يكون جاهزًا للانضمام إلى تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي، لكن أمر مشاركته ليس مؤكدًا بعد.

وأعلن ريال مدريد إصابة هازارد، البالغ من العمر 28 عامًا، يوم 16 أغسطس، في الفخذ الأيسر، وغاب عن أول 3 مباريات للفريق الملكي في الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد منافسه ليفانتي يوم 14 سبتمبر، ثم يرحل لمواجهة باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم 18 سبتمبر، ثم يحل ضيفًا على إشبيلية يوم 22 سبتمبر.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي في صفقة قدرت بـ100 مليون يورو، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية، كما لم يظهر بالشكل المتوقع في المباريات الودية.