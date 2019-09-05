تقارير: برشلونة يسمح لميسي بالرحيل في 2020 بشرط وحيد

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن نادي برشلونة الإسباني مجانًا ولكن بشرط وحيد.

ونشرت صحيفة (ELPAIS) الإسبانية تقريرًا، أشارت فيه إلى أن هناك بندًا في عقد ميسي مع برشلونة يسمح له بالرحيل مجانًا في يونيو 2020، ولكن بشرط أن يكون ناديًا غير أوروبي.

وكان ميسي قد جدد عقده مطلع العام مع برشلونة حتى عام 2021، وبموجب الشرط الجزائي لأي صفقة انتقال محتملة لميسي من ناديه برشلونة الإسباني، فإنه يتوجب على النادي المشتري أن يدفع مبلغًا لا يقل عن 821 مليون دولار، بحسب العقد الذي وقعه الموسم الماضي.

ويكشف هذا العقد والشرط الجزائي عزم برشلونة الاحتفاظ بلاعبه الفذ في ملعب كامب نو.

وبموجب العقد، فإن راتب ميسي الأسبوعي يصل إلى 656 ألف دولار.