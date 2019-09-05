تقرير.. ميسي وسواريز يعودان إلى برشلونة أمام فالنسيا

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ليونيل ميسي قائد برشلونة وزميله في الهجوم لويس سواريز سيشاركان في مباراة فالنيسا في الليغا.

ويواصل ميسي وسواريز تعافيهما من الإصابة ويتدربان بشكل فردي من أجل خوض مباراة فالنسيا يوم الـ14 من سبتمبر/أيلول الحالي بعد استئناف الليغا في أعقاب نهاية فترة الانتقالات الدولية.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن حالة سواريز أكثر تعقيدًا نظرًا لأن إصابته جاءت أمام أتليتيك بيلباو في الجولة الأولى بينما لم يخض ميسي أي مباراة لأنه أصيب في التدريب عقب نهاية اجازته.

وغاب ميسي عن مباريات بيلباو وريال بيتيس وكذلك الجولة الماضية أمام أوساسونا لكنه في مرحلة متقدمة من التعافي مقارنة بسواريز.

ومن المرجح بعد عودة اللاعبين الدوليين سيخوض الثنائي مباراة ودية محتمل للتأكد من تعافيه قبل مباراة فالنسيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه الفرنسي عثمان ديمبلي بعيدًا تمامًا عن المشاركة مع الفريق بعد إصابته أمام بيلباو أيضًا.