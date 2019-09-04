مخلفات صفقة نيمار: أي مصير ينتظر ديمبيلي وراكيتش في برشلونة؟

أدى فشل إدارة برشلونة في ضم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان لبقاء اللاعبين الكرواتي إيفان راكيتش والفرنسي عثمان ديمبيلي في الفريق بعدما كانا مرشحين ليكونا ضمن الصفقة.

وأكدت صحيفة “ سبورت “ أن وضعية اللاعبين ستكون معقدة لكونهما سيجدان صعوبة في التواجد في التشكيل الأساسي للفريق.

وفضل فالفيردي التخلي عن لاعبه المفضل في وسط الميدان الكرواتي إيفان راكيتش لفائدة سيرجيو روبيرتو الذي أشركه في اللقاءات الأولى، بينما حرمت الإصابة عثمان ديمبيلي من استغلال غياب ميسي وسواريز بسبب الإصابة واللعب كأساسي.

ويتوفر برشلونة على 7 لاعبين في وسط الميدان ويبقى الثنائي بوسكيتش ودي يونغ مرشحين للمشاركة بشكل دائم، بينما أصبح وضع الكرواتي معقدًا لكونه يأتي خلف سيرجيو روبيرتو وأرثور ميلو وحتى لاعبين شباب كألينا.

ومن المحتمل أن يعود يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية لمحاولة التعاقد مع النجم الكرواتي حسب تقارير إعلامية إيطالية، وذلك لكون اللاعب سيجد نفسه قليل المشاركة وسيفضل الخروج بحثًا عن دقائق أكثر.

ويبقى الفرنسي عثمان ديمبيلي في وضع أصعب؛ لكون البعض يحمله مسؤولية فشل صفقة نيمار لرفضه الرحيل إلى باريس سان جرمان، بالإضافة لمشاكله المتكررة مع إدارة الفريق وآخرها تغيبه عن إجراء فحص طبي بعد الإصابة.

وأصبح ديمبيلي بعد قدوم مواطنه غريزمان الحل الرابع في هجوم الفريق بعد ميسي وسواريز وغريزمان، لكن تألق الشباب إنس وفاتي وكارليس بيريز قد يزيد وضعيته صعوبة، ويجعله يصارع من أجل مكان في لائحة اللقاءات.